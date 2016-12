Santos, il presidente Roma: "Gabriel Barbosa non tornerà, inutile illuderci"

Intervistato da Radio Bandeirantes, il presidente del Santos Modesto Roma ha chiuso le porte per un eventuale ritorno di Gabriel Barbosa: "Un ritorno in prestito resta complicato, anche se all'Inter sta trovando poco spazio. Se anche il club nerazzurro dovesse decidere di prestarlo, di certo non lo darebbe a una società brasiliana perché intendono farlo abituare all'Europa. Quindi, non illudiamoci".