Sarri e il chiodo fisso. Prima di salutare l'Italia

A Maurizio Sarri anche in questa stagione non basterà aver dato alla sua squadra un calcio spettacolare e spesso vincente per portate a casa un trofeo. Il Napoli, eliminato in Coppa Italia dalla Juventus e in Champions dal Real Madrid, è ormai in corsa solo per la conquista del secondo posto, ma non è mai stato in corsa per il tricolore. Nonostante la marcia sia molto simile a quella di una passata stagione andata via a ritmi record e senza l'Europa che conta. Un vero peccato per una squadra che ha fatto parlare di sé in Italia e non solo, che può contare sul migliore attacco del campionato nonostante la partenza la scorsa estate di un 'fenomeno' come Gonzalo Higuain.

Il trend con l'allenatore campano alla guida resta comunque di quelli importanti. E infatti anche De Laurentiis, nonostante qualche uscita fuori dalle righe, resta comunque convinto della bontà del lavoro di Sarri.

Per tutti questi motivi si andrà avanti insieme almeno per un'altra stagione, nonostante il pressing di Baldini che vorrebbe portare l'ex allenatore dell'Empoli nella Capitale. Lo vuole De Laurentiis, ma lo vuole lo stesso Sarri che anche alla vigilia della sfida contro l'Udinese ha detto di voler restare a Napoli per provare a conquistare il tricolore nella prossima stagione: "Mi piacerebbe vincere lo Scudetto, è il trofeo che mi appagherebbe di più". E dopo? Lontano dall'Italia, come confermato dallo stesso diretto interessato. "Se vinci lo scudetto vai in pensione? No, mi piacerebbe una esperienza all'estero".