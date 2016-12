Sassuolo, Acerbi: "Ho fallito al Milan per colpa mia, punto ancora a una big"

Intervistato da SkySport, il difensore del Sassuolo Francesco Acerbi ha analizzato gli ultimi anni vissuti con la maglia neroverde, dando al contempo uno spunto molto interessante dal punto di vista del mercato.

BILANCIO - "Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto in questi anni. Siamo arrivati in Europa, un grande traguardo per noi e per il club. Anche se c'è del dispiacere per la partita contro il Rapid Vienna. In Europa i punti pesano di più, è stata colpa nostra".

BERARDI - "È partito alla grande dal punto di vista mentale, mi sembra cambiato. Peccato poi per l'infortunio, perché è un giocatore per noi importante. Ma sono sicuro che tornerà più forte di prima, non vediamo l'ora di vederlo nuovamente in campo".

MERCATO - "Può sembrare una frase fatta, ma penso veramente solo al Sassuolo. Mi hanno dato molto anche durante la malattia. Poi, ovviamente, non posso nascondere l'ambizione di tornare in una grande squadra. Al Milan ho fallito per colpa mia".