Sassuolo, Acerbi: "Per superare le prove difficili serve carattere"

© foto di Federico De Luca

Il difensore del Sassuolo Francesco Acerbi in un'intervista rilascia al sito della Fondazione CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) è tornato ad affrontare il tema del tumore al testicolo che scoprì di avere nel 2013, della sua battaglia vinta e del rientro in campo: “Ho provato paura, tensione, mon sapevo a cosa andavo incontro ed ero spaventato anche dalla prospettiva di non poter più giocare a calcio. Poi i medici mi hanno tranquillizzato, mi hanno spiegato che con un intervento chirurgico e tre settimane di riposo potevano contrastare la malattia con efficacia e farmi tornare in campo. L’intervento è andato bene, ma a fine 2013 il tumore è tornato. Ho ripreso le cure, ho dovuto affrontare diversi cicli di chemioterapia. E’ tornata la paura ma anche la voglia di guarire e tornare in campo. Oggi sto bene. Ho trovato la forza di affrontare tutto questo nella famiglia, ma anche nel mondo del calcio e voglio ringraziare il Sassuolo e i miei compagni di squadra. Ricordo con grande emozione anche la chiamata di George Weah, il mio idolo di sempre che aveva saputo della malattia e voleva parlarmi e incoraggiarmi. E’ stata un’emozione fortissima. Per superare certi momenti è importante il carattere delle persone e il loro modo di reagire, ma bisogna dire che lo sport, con la sua carica agonistica può aiutare ad affrontare le difficoltà, anche quelle più grandi come dimostra un eroe e campione di vita come Alex Zanardi. Ai malati vorrei dire di non arrendersi mai, di avere fiducia nella guarigione, perché se si rimane positivi la malattia non riesce a prendersi la tua anima. - conclude Acerbi parlando di temi meno importanti come si legge su fondazionecnao.it - Senza dubbio l'attaccante più forte mai affrontato è Ibrahimovic, poi c'è Higuain. Campionato? Penso che vincerà ancora la Juventus”.