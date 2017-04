Sassuolo, ag. Pellegrini: "A fine stagione vedremo se la Roma lo rivorrà"

© foto di Federico Gaetano

Giampiero Pocetta, agente del centrocampista del Sassuolo Lorenzo Pellegrini, è intervenuto ai microfoni di Rete Sport per fare il punto sul futuro del suo assistito: "Il suo futuro è domenica contro il Napoli, a fine anno tireremo le somme e vedremo se la Roma lo vorrà riprendere. Lorenzo ha dimostrato di essere un giocatore importante quindi è logico pensare di proseguire in questa crescita. Da cosa dipenderà la scelta sul suo futuro? In base ai progetti tecnici e la possibilità di esprimersi con continuità. Dalla Roma non mi aspetto nulla, il giocatore è di grande prospettiva e il campo lo sta testimoniando, tanto che su di lui c'è l'interesse di tanti club europei".