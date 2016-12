Sassuolo, ag. Pellegrini: "Nessun contatto con la Juve. Vogliamo rimanere"

Intervistato dal sito JuveNews, l'agente Giampiero Pocetta, che cura gli interessi del centrocampista del Sassuolo Lorenzo Pellegrini, ha spiegato: "Juventus? Nessun contatto con loro. Per quanto riguarda la Roma, c'è una sorta di 'gentlemen’s agreement' con il Sassuolo. Nel calcio tutto può accadere. Per ora non pensiamo al mercato, il nostro intento è quello di restare e credo che sia anche quello del club".