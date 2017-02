Sassuolo-Chievo Verona - Scontro tra filosofie diverse

Gara valida per la 24esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio domenica alle ore 15.00.

Ci sarebbe poco da chiedere alla classifica per questo Sassuolo-Chievo Verona. Entrambe le squadre sono già salve, ma troppo lontane per chiedere qualcosa di più a questo campionato. Un pareggio - magari a reti bianche - sembra il risultato più scontato, anche se sono due filosofie profondamente differenti: Maran gioca badando al sodo, Di Francesco è stabile sul suo 4-3-3 con tanti interpreti offensivi, anche a centrocampo.

MOMENTO DI FORMA - Il rientro di Berardi è coinciso con 10 punti nelle ultime cinque partite, con la sola sconfitta contro la Juventus. Dall'altra parte il Chievo è in leggera flessione anche a causa dei quattro gol presi alla prima di ritorno dall'Atalanta: una difesa solitamente stagna ha concesso molto, tranne nelle ultime due partite: un gol, zero subiti, quattro punti presi tra Lazio e Udinese.

Le ultime cinque gare del Sassuolo.

Sassuolo-Torino 0-0

Sassuolo-Palermo 4-1

Pescara-Sassuolo 1-3

Sassuolo-Juventus 0-2

Genoa-Sassuolo 0-1

Le ultime cinque gare del Chievo Verona.

Chievo-Atalanta 1-4

Inter-Chievo 3-1

Chievo-Fiorentina 0-3

Lazio-Chievo 0-1

Chievo-Udinese 0-0

BERARDI ANCORA A SECCO DA AGOSTO - Undici partite, sette gol. Vista così la stagione di Domenico Berardi potrebbe sembrare quasi monstre. Peccato che non vada in rete dal 28 di agosto, seconda giornata di andata, con il match peraltro non omologato contro il Pescara: 0-3 a tavolino per i biancocelesti e l'attaccante del Sassuolo depredato della sua rete, almeno ai fini della classifica. Poi il rientro a gennaio, dove è rimasto a secco nonostante alcune ottime prestazioni.