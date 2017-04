Sassuolo, Di Francesco: "Rinnovi? Questione societaria, non mia"

© foto di Federico Gaetano

Giornata di conferenza stampa anche per Eusebio Di Francesco. L'allenatore del Sassuolo ha presentato la sfida contro la Sampdoria e ha chiesto ai suoi ragazzi massima attenzione visto che al Mapei Stadium si presenterà una delle squadre più in forma del campionato: "Sicuramente non sarà una partita facile, nelle ultime dieci gare hanno perso solo il casa contro la Juventus e in trasferta hanno fatto sempre bene - riporta Tuttosassuolocalcio.com -. Al contrario, noi abbiamo grandissima voglia di tornare a vincere in casa. Mi interessa tornare a vincere, giocando bene, con una prestazione di altissima qualità dal punto di vista fisico e mentale. La Sampdoria è molto simile all'Empoli dell'anno scorso, hanno degli attaccanti di qualità e la capacità di verticalizzare velocemente, dobbiamo essere bravi a togliere la profondità a una squadra che lavora benissimo".

Sul pareggio contro l'Atalanta: "A Bergamo abbiamo fatto bene fino al loro gol, poi ci siamo abbassati troppo, dobbiamo però migliorare dal punto di vista della qualità del gioco".

Sulla batosta dell'andata: "Siamo rimasti alti, gli attaccanti devono essere bravi a tenere palla. Spesso sento dire che caliamo di intensità, noi secondo i dati con l'Atalanta abbiamo corso più di loro, ma dobbiamo migliorare sulla qualità".

Sulle condizioni della squadra: "Domani non avremo Pegolo, Pomini, Dell'Orco e Defrel".

Sugli obiettivi: "Dobbiamo guardarci dietro, fare punti e fare crescere tutti. Questi sono gli obiettivi. Quest'anno c'è mancato spesso lo zoccolo duro della squadra, come Magnanelli e Biondini che, per fortuna, si iniziano a rivedere in campo, questo mi fa tornare il sorriso. I rinnovi? E' una questione più societaria che mia, io posso dire le qualità dei calciatori in scadenza, ma non baso mai le miei formazioni sullo stato contrattuale dei ragazzi".

Con l'Atalanta hanno giocato dei ragazzi che si sono visti meno: "Sono contento di quello che hanno fatto. Adjapong ha fatto bene col Papu Gomez, il cliente più scomodo della serie A. Abbiamo avuto anche a Bergamo un cambio obbligato, ho provato Politano come falso nove e non mi è piaciuto, quindi domani giocherà un attaccante puro, Matri o Iemmello".

Sulla lotta salvezza: "Si sono dati demeriti all'Inter, ma bisogna dare merito al Crotone e al suo allenatore che stanno facendo un grande lavoro".