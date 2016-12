Sassuolo, il Leicester offre 10 milioni di euro per Acerbi

© foto di Federico Gaetano

Francesco Acerbi, difensore del Sassuolo,è al centro di una trattativa a suon di milioni sull’asse Inghilterra-Italia. Da una parte Ranieri e il Leicester alla ricerca di un rinforzo la difesa, dall’altra l’ambizione del giocatore di cimentarsi con la Premier. Proprio sotto le vacanze di Natale la diplomazia si è messa a lavoro per confezionare un’offerta molto allettante pronta per essere recapitata al Sassuolo. Il club inglese ha messo sul piatto 10 milioni di euro per aggiudicarsi, subito, le prestazioni del difensore centrale. I campioni in carica vedono in Acerbi un giocatore dalle caratteristiche giuste per il calcio inglese, per di più dopo un avvio di stagione che ha visto il Leicester avere problemi proprio in difesa. Sotto osservazione le prestazioni dei titolari, Morgan in primis, che non hanno convinto anche nel recente scivolone con l’Everton.