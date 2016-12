Sassuolo, intesa con Aquilani. Le alternative sono Carmona e Vives

© foto di Federico De Luca

Punto mercato in casa Sassuolo su Sky Sport 24. I neroverdi cercano un rinforzo di esperienza in mezzo al campo con Alberto Aquilani, in rotta con il Pescara, nome caldo. L'ex Fiorentina e Roma porterebbe esperienza alla mediana di Di Francesco. Il Delfino ha già fatto intendere, tramite comunicato ufficiale, di esser pronto a separarsi dal giocatore. C'è un'intesa di massima tra le parti, la trattativa si può chiudere a breve. Le alternative restano Giuseppe Vives del Torino, Carlos Carmona dell'Atalanta e Omar El Kaddouri del Napoli.