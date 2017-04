Sassuolo, non solo l'Inter su Berardi: Conte ci pensa per il suo nuovo Chelsea

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Concorrenza inglese per l'Inter nella corsa per Domenico Berardi. Secondo quanto riportato da The Sun, anche il Chelsea proverà a strappare il sì del Sassuolo nel corso della prossima stagione, considerando che il tecnico Antonio Conte avrebbe individuato nel talento neroverde una valida opzione per il proprio nuovo attacco.