Sassuolo, Peluso: "A Genoa dimostrazione di forza. Aquilani importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria col Genoa e in vista del match contro il Chievo Federico Peluso, difensore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa: "Affronteremo il Chievo lavorando su noi stessi in questi giorni, con l'obiettivo di trovare continuità di condizione e risultate. Stiamo facendo quello che dovevamo fare per riprendere il nostro cammino. I precedenti non sono a nostro favore ma ogni gara fa storia a se. Se pensiamo al passato commettiamo il primo errore. Il Chievo è una squadra esperta che sa non far giocare le avversarie. In più sono una squadra solida, sarà difficile superarli. Stiamo migliorando anche grazie al recupero di tanti elementi che concedono al mister una maggiore possibilità di scelta. L'assenza di Magnanelli? E' il nostro capitano, la nostra guida. La sua è una grossa perdita così come quella di Biondini. Meno male che dal mercato è arrivato un altro elemento di valore come Aquilani. Obiettivi? Arrivare nella parte sinistra della classifica. Ci saremmo dovuti già essere ma per situazioni non dipendenti da noi non ci siamo. La gara col Genoa? Ci lascia consapevolezza di forza perché vincere non è mai semplice in Serie A".