Sassuolo, titoli di coda sull'era Di Francesco: si riparte da zero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono ormai al lumicino le possibilità di vedere Eusebio Di Francesco continuare a guidare il Sassuolo nella prossima stagione: per il tecnico, entrato nella storia del club avendolo portato in Europa per la prima volta, sembrano infatti spalancarsi le porti della Fiorentina. Le opzioni sul tavolo per la sua sostituzione sembrano essere tre al momento, diversissime tra loro: Massimo Oddo, scottato però dal campionato disastroso col Pescara, risollevato dalla cura Zeman e in caduta libera sotto la sua guida, il più esperto Rolando Maran, reduci da due solidi campionati sulla panchina del Chievo Verona e l’emergente Leonardo Semplici, che però la SPAL proverà sicuramente a trattenere, specie in caso di promozione in massima serie.