Se piangi, se ridi

"Potevo andare alla Juventus". Edin Dzeko ha la sfortuna di essere un centravanti completo. Come un numero nove segna, come un attaccante decide le partite, come un qualsiasi dilettante sbaglia gol già praticamente fatti. E sembra anche sia una questione di testa, alle volte, perché è capace di timbrare più volte in una partita, come una sentenza, oppure sbagliarne di semplicissimi, in segno di uno sconforto che appare, alle volte, ammantare completamente la propria classe. E poteva, quello sì, finire in bianconero, dove probabilmente non sarebbe finito nel mirino delle critiche, sempre copiose in una piazza come Roma, meno a Torino. E il pensiero di andarsene c'è stato, perché il momento della scorsa stagione era particolarmente complicato, con solamente otto gol siglati in campionato: ora è già a 15, ventidue stagionali, come a rimarcare il fatto che, per lui, andare in rete è solamente un lavoro. Alle volte puoi farlo ripetutamente, altre meno frequentemente e si parla già di fallimento. Con una facilità imbarazzante, passare dal pianto alla risata è quasi un lampo. E Roma lo fa con lui, nel bene e nel male.