© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizia il festival di Sanremo. Canzone vincitrice nel 1991, cantata da Riccardo Cocciante

Rinnovo o non rinnovo, questo è il problema. Perché Luciano Spalletti, dopo sei stagioni alla Roma, ha solo un obiettivo. Vincere finalmente qualcosa, alzare un trofeo che manca da davvero troppo nella Capitale. L'ultimo titolo è arrivato nel 2007-08, quando sulla panchina c'era ancora il tecnico di Certaldo. È passato quasi un decennio e non ci può essere nient'altra possibilità che la vittoria. Lo Scudetto, sinceramente, appare decisamente più lontano dopo la sconfitta contro la Roma. Inoltre l'Inter che perde a Torino allontana ulteriormente le avversarie, senza dimenticare che c'è una partita ancora da recuperare, domani, contro il Crotone. Virtualmente è più sette, come ora. L'Europa League finalmente cambierà padrone, dopo anni di dominio sevillista, e potrebbe essere un obiettivo concreto per questi ultimi sei mesi di stagione. Altrimenti sarà addio, perché pure Inter e Napoli sono fin troppo vicine per escludere anche eventuali sorpassi (in realtà già avvenuto dagli azzurri, ma pur sempre con una gara in più). "Se stiamo insieme ci sarà un perché", cantava Riccardo Cocciante nel 1991. E Spalletti vorrebbe riscoprirlo (anche) stasera contro la Fiorentina. Altrimenti rischia di prendere una china pericolosa...