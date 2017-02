© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato a Sky Sport commentando l'incendio doloso che ha bruciato la sua macchina la scorsa notte: "Non mi lascio intimidire. Sono disponibile a cedere il club in caso di offerte serie. Mi dispiace per la mia famiglia e per i pescaresi perché sono brava gente".