Serie A, live dai campi - Bacca titolare. Dubbio Neto-Buffon nella Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie A del 7 febbraio.

ATALANTA

BOLOGNA 13.00 - A guidare l’attacco del Bologna questa sera contro il Milan saranno due ex rossoneri, cioè Simone Verdi e Mattia Destro: a completare il tridente di Donadoni, ci sarà Krejci. Ecco la probabile formazione rossoblù. Da Costa; Kraft, Gastaldello, Maietta, Torosidis; Nagy, Viviani, Dzemaili; Verdi, Destro, Krejci.

CAGLIARI

CHIEVO

CROTONE 11.45 - Ultime di formazione in casa Crotone. Torna Mesbah a sinistra nel 4-4-2 di Davide Nicola. Davanti non dovrebbe esserci Trotta, al suo posto Tonev al fianco di Falcinelli più di Nalini.

EMPOLI 13.00 - Azzurri in campo stamani al Castellani, nel pomeriggio nuova seduta.

FIORENTINA

GENOA 14.20 - Settimana atipica e di lavoro senza sosta per il gruppo guidato da mister Juric. A due giorni dall’anticipo in casa del Napoli, in calendario venerdì alle 20:45, si intensifica la preparazione per la sfida con l’undici partenopeo. La giornata della squadra – dopo la colazione collettiva – è iniziata in sala video e si è poi spostata sul terreno di gioco del ‘Signorini’ per un allenamento improntato su tattiche, schemi e partitelle. Il programma di avvicinamento alla partita proseguirà domani, giovedì, con una sessione al mattino a porte chiuse; nel pomeriggio è previsto il decollo per la Campania con un volo charter.

INTER 14.35 - Seduta mattutina al Centro Sportivo per i ragazzi di Stefano Pioli. Dopo una fase di lavoro in palestra e di riscaldamento, la squadra ha svolto la maggior parte dell'allenamento sul campo per un lavoro di tecnica individuale e tattico.

JUVENTUS 13.05 - Massimiliano Allegri, oggi, punterà sul 4-2-3-1: in porta c'è il dubbio fra Buffon e Neto. In difesa sulle fasce toccherà a Dani Alves e Alex Sandro, in mezzo giocheranno Rugani e Bonucci. Mentre Sturaro e Pjanic saranno i due play davanti alla retroguardia. In avanti spazio alla fantasia di Pjaca, Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain.

LAZIO

MILAN 11.30 - Sembrava dovesse giocare dall’inizio già contro la Sampdoria e invece alla fine Montella ha preferito spostare Romagnoli a sinistra, ma questa sera a Bologna pare essere arrivato finalmente il momento per l’esordio da titolare di Leonel Vangioni con la maglia del Milan. 13.50 - Ulteriori conferme da Milano: Bacca verso una maglia da titolare con Lapadula in panchina.

NAPOLI

PALERMO

PESCARA 13.35 - Termina la seduta di allenamento biancazzurra - differenziato per Bovo, Campagnaro, Vitturini, Bahebeck. Seduta pomeridiana annullata.

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

TORINO

UDINESE 14.26 - E' prevista per domani, 9 febbraio, la visita del Commissario Tecnico della Nazionale dell'Italia Gian Piero Ventura presso le strutture dell'Udinese, ultima tappa del giro di incontri che ha visto protagoniste le squadre partecipanti alla Serie A. Per il mister si tratta di un ritorno in Friuli dopo la parentesi in bianconero a Udine nella stagione 2001-2002. Ventura sarà accompagnato dal Team Manager Gabriele Oriali e dal Segretario Mauro Vladovich e assisterà alla seduta di allenamento pomeridiana della squadra di mister Delneri.