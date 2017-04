Serie A, live dai campi - Danilo e Thereau in gruppo. Empoli, out solo Cosic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie A

ATALANTA

16.23 - Questa mattina mister Gasperini, in vista della gara contro la Roma in programma allo stadio Olimpico sabato alle 15, ha diretto una seduta al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma odierno prevedeva esercizi di tecnica, tattica e partitella su campo ridotto. Bastoni, Dramé, Pesic e Spinazzola hanno lavorato a parte. Domani, sempre a Zingonia, seduta di rifinitura a porte chiuse e, a seguire, partenza per Roma.

BOLOGNA

15.32 - Un’altra mattinata di sole a Casteldebole ha fatto da cornice alle esercitazioni tecnico-tattiche dei rossoblù, a due giorni dalla gara del Barbera. Di ritorno dagli impegni di Coverciano con la Nazionale di Ventura, Federico Di Francesco si è riunito al gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, così come Ladislav Krejci. Terapie per Juan Valencia e Filip Helander. Non si è allenato Godfred Donsah a causa di una sindrome influenzale, mentre Luca Rizzo ha riportato un affaticamento ai flessori della coscia destra, e domani sarà sottoposto ad esami. Infine Adam Nagy ha accusato nel corso dell’allenamento di ieri una lesione di secondo grado al retto femorale. I tempi di recupero sono di circa 45 giorni.

CAGLIARI

18.38 - I rossoblù di mister Rastelli si sono allenati questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini. La seduta è iniziata con gli esercizi dedicati al riscaldamento tecnico. Nel frattempo i portieri, sotto la guida di David Dei, svolgevano un lavoro su tecnica propedeutica e psicocinetica. A seguire la squadra ha disputato una partitella a campo ridotto (60 metri). L’allenamento si è concluso con una sessione di cross e tiri in porta. Differenziato per Luca Cappitelli a causa di un fastidio al ginocchio destro.

CHIEVO

16.47 - Il Chievo Verona sta ultimando la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari in programma per sabato alle 15. Il programma di oggi prevedeva una iniziale attivazione tecnica seguita da una serie di esercitazioni in preparazione alla gara basate su sviluppi offensivi e fase difensiva. La seduta si è conclusa con cross e conclusioni in porta. Domani la squadra volerà in direzione di Cagliari già al mattino dove effettuerà, nel pomeriggio, la consueta rifinitura tecnica pre match e che si svolgerà a porte chiuse.

CROTONE

EMPOLI

18.33 - Buone notizie per mister Martusciello in vista della sfida contro la Fiorentina. Si sono regolarmente allenati col resto del gruppo sia Croce che Laurini. Non sarà a disposizione per il match contro i viola solo Cosic, sempre impegnato nella riabilitazione al ginocchio.

FIORENTINA

18.00 - La Fiorentina è scesa sul terreno di gioco dei Campini nel primo pomeriggio per preparare la sfida contro l'Empoli. Seduta intensa tra campo e palestra, con un occhio di riguardo alla fase tattica e a quella del possesso palla.

GENOA

18.40 - Esercitazioni per il gioco d’insieme e ricerca dello sviluppo negli spazi, al di là degli addestramenti per la fase difensiva che sarà messa a dura prova dal potenziale offensivo degli avversari. A due giorni dalla sfida con la Lazio sta salendo la concentrazione al Centro Signorini, con l’intento di lavorare su ogni aspetto e la condotta di gara. Mister Ivan Juric, calato giorno e sera nel suo ufficio per recuperare tempo con i suoi più stretti collaboratori, non sta trascurando i particolari per schierare un undici in grado di riprendere i concetti del suo calcio e interpretare lo spirito combattivo che rimane un tratto distintivo di chi indossa la maglia del primo club fondato in Italia. Dopo la colazione collettiva la squadra ha preso parte a una veloce riunione tecnica indetta dallo staff per scendere nei dettagli. Poi in campo partite e schemi hanno assorbito la maggior parte del tempo tra prove generali e indicazioni specifiche, con il mister in cattedra per dare ritmo ai lavori e ridurre al minimo sindacale le pause in cui tirare il fiato. Contro la formazione capitolina non sarà della partita Rubinho. Il portiere brasiliano ha eseguito accertamenti che hanno evidenziato un edema all’altezza del bicipite femorale destro. Ha ripreso invece l’attività di campo Taarabt, le cui condizioni saranno valutate nella rifinitura di venerdì, in funzione di un inserimento nella lista dei convocati.

INTER

18.41 - Prove tattiche quest'oggi al Centro Sportivo Suning in vista del derby di sabato. Dopo una fase di riscaldamento, seguita da un torello nel cerchio di centrocampo, la squadra si è concentrata su una lunga parte tattica, prima di concludere la sessione pomeridiana con una partitella.

JUVENTUS

15.36 - Penultima sessione di lavoro per la squadra oggi a Vinovo, prima della partenza per Pescara. In vista del ritorno in campo in Serie A (si gioca sabato alle 15) i giocatori hanno lavorato in campo, agli ordini di Mister Allegri, a una sessione improntata su tecnica e tattica.

LAZIO

18.23 - Dovrebbero essere reintegrati in gruppo nella giornata di domani Lulic, Wallace e Biglia. Per Marchetti, invece, lo staff medico biancoceleste ha deciso di evitare l'intervento chirurgico. Adesso il portiere della Lazio proseguirà un trattamento specifico ortopedico per 4-5 settimane.

16.56 - Allenamento pomeridiano per la Lazio, che si è ritrovata alle ore 15 sul campo Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello. Dopo una fase iniziale di messa in moto, il gruppo, diviso in due parti, ha svolto una serie di torelli. Successiva parte atletica con slalom tra sagome e paletti alla quale ha fatto seguito un’ampia fase tattica. La seduta è terminata con la consueta partitella a campo ridotto. Domani è prevista la seduta di rifinitura.

MILAN

15.40 - Mancano meno di 48 ore al derby. Una gara importante, che potrebbe segnare lo snodo cruciale del campionato rossonero. In un giovedì molto significativo a livello societario, la squadra di Vincenzo Montella - presso il centro sportivo di Carnago - ha continuato a preparare con ancor più concentrazione la gara di sabato. Nell'unico allenamento previsto, i rossoneri si sono presentati sul centrale dopo le 12.00. La sessione è iniziata con il classico torello di riscaldamento, a cui hanno fatto seguito un lavoro con il pallone e una serie di esercitazioni tattiche sulle singole fasi di gioco. Ha chiuso la seduta una partitella (sempre tattica). Adesso l'appuntamento è per venerdì, quando è in programma la rifinitura.

NAPOLI

18.25 - Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese di sabato 15 aprile (ore 20,45) per la 32esima giornata di Serie A. La squadra in avvio ha svolto attivazione e successivamente partitina a campo ridotto. Di seguito seduta tecnico tattica, fasi di svolgimento del gioco e chiusura con esercitazioni sui calci da fermo. Giaccherini ha lavorato interamente col gruppo.

PALERMO

17.31 - Seduta d'allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento al match di sabato pomeriggio contro il Bologna. Per i rosanero, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, dopo i consueti esercizi di riscaldamento un lavoro tecnico-tattico a gruppi. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Carlos Embalo e Slobodan Rajkovic si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti.

PESCARA

18.39 - Allenamento al mattino per i biancazzurri. Lavoro tattico per il gruppo, mentre hanno svolto lavoro differenziato con terapie, Guglielmo Stendardo e Davide Vitturini. Resta ancora fuori sede Alberto Gilardino. Da registrare lo stop di Ahmad Benali per sintomi influenzali.

ROMA

16.24 - Continua la marcia di avvicinamento della Roma all'impegno di sabato contro l'Atalanta. Dopo il riscaldamento in palestra, la squadra è scesa in campo per effettuare un torello ed esercitazioni tattiche basate su possesso palla per la squadra. A seguire la consueta partita a campo ridotto. Rientrati i calciatori impegnati nello stage dell'Italia con Emerson Palmieri che ha svolto un lavoro individuale. Daniele De Rossi ha subito una lieve distorsione alla caviglia nel corso dell'allenamento e le sue condizioni saranno valutate nella giornata di domani.

SAMPDORIA

15.38 - Mattinata di lavoro per la Sampdoria in vista della trasferta pre-pasquale in casa del Sassuolo. Dopo una seduta di video-analisi, Marco Giampaolo e staff hanno portato la squadra sul prato superiore del “Mugnaini”, sottoponendola ad esercitazioni tecnico-tattiche lontane da occhi indiscreti. Aggregati i Primavera Ibourahima Balde e Andrea Tessiore. Luis Muriel e Jacopo Sala hanno proseguito i rispettivi programmi di recupero agonistico (in parte anche sul campo il colombiano).

SASSUOLO

18.38 - Allenamento mattutino quest'oggi per il Sassuolo Calcio che allo Stadio Ricci ha svolto torello, riscaldamento, sviluppo manovra e situazioni sulle palle inattive. Lavoro differenziato per Gregoire Defrel, Cristian Dell'Orco, Marcello Gazzola, Gianluca Pegolo e Federico Ricci.

TORINO

13.40 - Allenamento tecnico-tattico mattutino per il Torino FC in Sisport in vista della sfida di sabato contro il Crotone. Il centrocampista Benassi ha regolarmente lavorato con il gruppo.

UDINESE

18.32 - Seduta pomeridiana per l'Udinese che a due giorni dalla sfida contro il Napoli s'è concentrata principalmente sulla tattica. Buone notizie per mister Delneri con Danilo e Thereau che sono rientrati in gruppo. Ancora lavoro differenziato per Felipe, così come per Angella.