Serie A, live dai campi - Infortuni per Romagnoli e Barzagli

Tutti gli aggiornamenti dai campi delle 20 formazioni della Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie A del 7 febbraio.

Atalanta 15.30 Questa mattina mister Gasperini, in vista della gara contro il Palermo in programma allo stadio Renzo Barbera domenica alle 15, ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma odierno prevedeva esercizi di tecnica, tattica e partitella su campo ridotto. Dramé, Konko e Melegoni hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati. Domani, sempre a Zingonia, seduta di rifinitura a porte chiuse e, a seguire, partenza per Palermo.

Bologna 16.00 La squadra si è allenata stamattina a Casteldebole per preparare la gara del Ferraris. Riscaldamento in palestra e lavoro atletico sul campo, esercitazioni tecnico-tattiche e sul possesso palla, prove di calci piazzati e partitella a campo ridotto per i rossoblù di Donadoni a due giorni dal match di Genova. Hanno svolto terapie Orji Okwonkwo e Antonio Mirante.

Cagliari 14.30 Mancano 48 ore all’attesissima sfida con la Juventus di domenica sera al Sant’Elia. I rossoblù hanno svolto una seduta di allenamento anche questa mattina al Centro Sportivo di Asseminello. Sole e nuvole, ma finalmente niente pioggia durante il lavoro dei giocatori. Il riscaldamento tecnico ha aperto la seduta, seguita da esercitazioni sulla fase difensiva: la squadra ha provato diverse situazioni tattiche, per poi concentrarsi sullo sviluppo della fase offensiva. In conclusione della seduta, sessione specifica su punizioni e tiri in porta. Diego Farias è tornato in gruppo. Lavoro parziale con il resto della squadra per Marco Borriello. Per domani alle 16 è prevista la rifinitura. Alle 18, la conferenza stampa del tecnico Massimo Rastelli.

Chievo 14.30 Si sono ritrovati questa mattina sui campi di Veronello i gialloblù per il penultimo allenamento della settimana in vista della 24a giornata di Serie A Tim contro il Sassuolo. La squadra ha iniziato con una riunione tecnica in sala video per poi trasferirsi in campo. La seduta di oggi è iniziata con una attivazione di mobilità e proseguita con della tecnica a coppie e esercitazioni sulla fase difensiva e offensiva.

Prima della conclusione, i gialloblù hanno lavorato su una serie di combinazioni al cross e tiri in porta. Domani alle ore 11.00 ci sarà la consueta rifinitura tecnica, che si svolgerà a porte chiuse, prima della partenza per il ritiro di Reggio Emilia.

Crotone

Empoli

Fiorentina 15.30 Allenamento di mattina per i viola, seduta tattica e atletica con un occhio di riguardo al potenziamento muscolare in palestra.

Genoa 13.00 Uno sbuffo di nuvole sopra il Vesuvio e un caffè sulla terrazza del ritiro riscaldata dal sole. Con vista sul golfo. Vedi Napoli e poi… ci ritorni. La mattinata della squadra rossoblù in città, dove era sbarcata ieri tra i saluti dei tifosi ‘avversari’ all’aeroporto, suggellati poi nel tragitto dai clacson delle auto imprigionate nel traffico (siamo o non siamo nella settimana del Festival di Sanremo?), è ruotata intorno al risveglio neuro-muscolare che mister Juric e il suo staff hanno fatto svolgere in hotel, come prosecuzione delle lunghe prove eseguite nell’ultima seduta prima della partenza. Una sessione di esercizi per oliare le congiunture e prepararsi alla battaglia in programma al San Paolo. Sugli spalti saranno circa 300 (251 i tagliandi venduti per il settore ospiti) i supporter genoani, molti dei quali già in giro in queste ore insieme agli amici napoletani, incontrati lungo la strada tracciata dallo storico gemellaggio (1982). Nessun problema da segnalare all’interno del gruppo dei 23 convocati, seguiti in Campania da Fabrizio Preziosi. A Pegli hanno effettuato una seduta di lavoro i giocatori rimasti in Liguria.

Inter 15.15 La neve ha imbiancato i campi del Centro Sportivo Suning a partire dalle prime ore di questa mattina, offredo un colpo d'occhio unico e l'occasione per un riscaldamento particolare a Stefano Pioli e i suoi ragazzi. La seduta d'allenamento odierna è infatti iniziata in palestra con tanto lavoro specifico per ogni giocatore, prima di spostarsi all'esterno. Poi lavoro all'interno della tensostruttura, dove i giocatori hanno svolto torelli, esercizi di possesso palla e infine una serie di partitelle.

Juventus 16.34 Dall'Inter, al Cagliari, passando per Crotone: la lunga e intensa settimana della Juventus continua con l'obiettivo di infilare la terza vittoria in sette giorni. Domenica sera i bianconeri scenderanno in campo al Sant'Elia e anche questa mattina hanno lavorato in vista della gara contro i sardi, dedicandosi ad esercizi di tecnica e alla tattica. Un aggiornamento sulle condizioni di Andrea Barzagli: il giocatore, al termine della gara con il Crotone, ha riportato un trauma distrattivo alla regione posteriore della coscia destra, di modesta entità, comunque meritevole di ulteriore monitoraggio tra alcuni giorni

Lazio 12.34 Allenamento mattutino per i biancocelesti che quest’oggi, presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello, hanno continuato la preparazione in vista del match di lunedì contro il Milan. Apertura di seduta con riscaldamento tecnico-atletico agli ordini del prof. Ripert. Successivamente i biancocelesti hanno svolto delle prove tattiche su tre quarti di campo. Lavoro specifico per portieri, mentre la squadra ha svolto corsa intermittente. L’allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto. Domani è previsto un allenamento mattutino.

Milan 15.09 AC Milan comunica che Alessio Romagnoli si è sottoposto oggi ad esami medici che hanno evidenziato una lesione ad un muscolo flessore della coscia destra.

Napoli 16.35 Ultime sulla formazione: Pavoletti e Giacchierini in ballotaggio per un posto in attacco, due sfide anche in mediana tra Allan e Zielinski e tra Jorginho e Diawara.

Palermo 13.15 Diego Lopez sarà il protagonista della conferenza stampa di domani al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco. L'allenatore rosanero risponderà alle domande degli Operatori dell'Informazione - regolarmente accreditati per la stagione in corso - a partire dalle 12.00.

Pescara

Roma 14.00 La Lega Serie A ha ufficializzato l’orario del calcio d’inizio di Lazio-Roma, gara di andata della semifinale di Coppa Italia. Il primo dei tre Derby che ci attendono da qui alla fine della stagione si disputerà alle 20:45 di mercoledì 1 marzo. L’ultima volta che una stracittadina si è disputata in notturna risale all’8 aprile 2013, un Roma-Lazio di campionato terminato 1-1 con reti di Hernanes e Totti.

Sampdoria

Sassuolo

Torino

Udinese Sono 23 i calciatori convocati da mister Luigi Delneri per la ventiquattresima giornata del campionato in programma sabato 11 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Udinese. PORTIERI: Karnezis, Perisan, Scuffet DIFENSORI: Adnan, Angella, Danilo, Felipe, Heurtaux, Samir, Widmer CENTROCAMPISTI: Badu, Balic, De Paul, Evangelista, Fofana, Hallfredsson, Kums, Jankto ATTACCANTI: Ewandro, Matos, Perica, Thereau, Zapata