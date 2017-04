Serie A, live dai campi - Intervento ok per Meggiorini. Inter, Ansaldi out

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A tre giorni dalla sfida con l'Atalanta, la squadra ha continuato la preparazione con una seduta di allenamento al mattino a Casteldebole. Per i rossoblù una serie di esercitazioni tecniche, in particolare sui cross dal fondo e le conclusioni a rete, con una partitella finale a metà campo. Terapie per Filip Helander, Adam Nagy, Juan Valencia e Luca Rizzo.

L’A.C. ChievoVerona comunica che l’intervento a cui è stato sottoposto questa mattina all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar il giocatore Riccardo Meggiorini è perfettamente riuscito.

Meggiorini è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lesionato nella partita di Serie A TIM giocata dal ChievoVerona contro il Cagliari sabato 15 aprile. Ad eseguire l’intervento, durato circa un’ora e mezza, è stato il Professor Claudio Zorzi con la collaborazione della sua equipe medica, alla presenza del responsabile sanitario del ChievoVerona Giuliano Corradini.

Allenamento mattutino per il Genoa in vista della gara con la Juventus. Questo il report del sito ufficiale del Grifone: "A squadra schierata sono stati provati i movimenti sul terreno di gioco, curando la sincronia d’assieme e le misure tra i reparti, avvalendosi delle moderne esercitazioni di marca Juric. Al di là degli addestramenti specifici svolti da alcuni elementi, oltre che naturalmente dai portieri, il programma è stato integrato da una fase in palestra, sotto le grinfie dei preparatori Pilati e Barbero in prima battuta, per sviluppare la forza e prevenire anche l’insorgenza di eventuali infortuni. Al di là dell’assenza dello squalificato Rigoni, anche Rubinho non potrà vestire la maglia di ex, essendo il portiere alle prese con l’iter di recupero, dopo l’edema riscontrato giorni addietro all’altezza del bicipite femorale. Non preoccupano allo stato attuale le condizioni di Pandev, bloccato da una dorsalgia (mal di schiena) che gli ha impedito di allenarsi con il gruppo. L’attaccante macedone, in gol nell’ultima gara con la Lazio, dovrebbe unirsi ai compagni per i prossimi allenamenti ed è tenuto in osservazione dal comparto sanitario diretto dal dottor Gatto".

Seduta mattutina per l'Inter in vista della gara con la Fiorentina. Kondogbia e Miranda non hanno lavorato in gruppo ma già da domani potrebbero rientrare. Out anche Ansaldi per colpa di un affaticamento agli adduttori.

Allenamento di ripresa per la Lazio. La squadra a disposizione di mister Inzaghi, dopo un riscaldamento iniziale in palestra, si è ritrovata alle 11:00 in campo al Fersini presso il Centro Sportivo di Formello.

La prima fase della seduta è stata incentrata su un lavoro atletico agli ordini del prof Ripert. Successivamente fase tecnica sul possesso palla nello stretto a due colori. Serie di ripetute a metà campo nella parte centrale della seduta. L’allenamento è terminato con la classica partitella a campo ridotto.

Doppia seduta di allenamento per il Napoli di Maurizio Sarri. Al mattino la squadra ha svolto attivazione e circuito di forza. I difensori sono poi stati impegnati in un lavoro tattico specifico.

E' proseguita oggi la marcia d'avvicinamento del Palermo al match di domenica contro la Lazio. Doppia seduta d'allenamento per i rosanero, che al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco questa mattina hanno svolto in due gruppi lavori atletici e tecnica in campo. Nel pomeriggio, invece, dopo i consueti esercizi di riscaldamento, la squadra si è divisa in due gruppi che hanno svolto lavori sul possesso palla alternando partite a tema. Carlos Embalo e Slobodan Rajkovic si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti.

Dopo la seduta di questa mattina, interamente svolta in palestra, la Roma è scesa in campo nel pomeriggio per la seconda sessione odierna. Il gruppo ha effettuato un riscaldamento di carattere tecnico sul campo B, con il torello come esercizio principale. Il programma prevede una parte tattica con la consueta partitella a chiudere la seduta.

Presenti alcuni ragazzi della Primavera con la Prima Squadra, assente Emerson Palmieri che svolge un lavoro specifico in palestra. Rüdiger e Fazio non sono in gruppo, anch'essi impegnati in un lavoro specifico programmato anticipatamente: i due non sono in dubbio per lunedì.

