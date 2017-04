Serie A, live dai campi - Milan, Mirabelli presente alla seduta

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie A

ATALANTA

Dopo aver usufruito di due giorni di riposo, concessi da mister Gasperini al termine del pareggio contro la Roma, Raimondi e compagni hanno ripreso oggi ad allenarsi in vista dell'anticipo di sabato (ore 18) contro il Bologna.

Il tecnico nerazzurro ha potuto lavorare con la squadra al completo (unica eccezione Dramé che ha proseguito con il programma di lavoro personalizzato) sul campo numero uno del centro Bortolotti.

Domani, sempre a Zingonia, la prima squadra sosterrà un allenamento con inizio alle 15.

BOLOGNA

Domani la preparazione della squadra verso l'Atalanta proseguirà con un allenamento alle 11 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli. Nel pomeriggio alcuni giocatori sosterranno sedute personalizzate.

CAGLIARI

Tre giorni di riposo per i rossoblù in occasione delle festività pasquali.

La ripresa degli allenamenti è stata fissata per mercoledì mattina alle ore 11 al Centro Sportivo Asseminello.

INTER

È iniziato alle ore 15 il secondo allenamento dei nerazzurri di Stefano Pioli in vista della trasferta di Firenze. La sessione al Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti ha visto la squadra impegnata prima sul campo per riscaldamento e circuiti atletici, poi nella tensostruttura per una serie di partitelle a campo ridotto. Programmi di lavoro personalizzati e precauzionali per Joao Miranda e Geoffrey Kondogbia: per il difensore brasiliano affaticamento generale, per il francese postumi di una contusione al ginocchio sinistro.

JUVENTUS

Max Allegri chiama 23 calciatori in vista della gara di domani contro il Barcellona. Dopo il 3-0 conquistato nel match d'andata, la Juventus vuole conquistare la qualificazione per le semifinali di Champions al Cam Nou. Questa la lista completa:

Portieri - Buffon, Neto, Audero;

Difensori - Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Mattiello, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Rugani, Lichtsteiner;

Centrocampisti - Pjanic, Khedira, Marchisio, Lemina, Asamoah, Sturaro, Rincon;

Attaccanti - Cuadrado, Higuain, Mandzukic, Dybala.

MILAN

Cancelli riaperti al Centro Sportivo di Carnago dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Montella in seguito al Derby di sabato contro l'Inter. Una gara intensa, vibrante, che ha visto i rossoneri ottenere il pareggio proprio nell'ultimo minuto di gioco. Ma questo, ormai, fa parte del passato. Vincenzo Montella lo sa, e nella giornata di martedì ha fatto svolgere ai suoi ragazzi un'unica sessione di lavoro a Milanello, per iniziare a preparare la sfida interna di domenica alle 15.00 contro l'Empoli.

La seduta è iniziata alle ore 15.30 sotto gli occhi del nuovo direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli. Dopo un torello in apertura, il gruppo ha svolto una serie di partitelle a tema a campo ridotto. Ha chiuso l'allenamento un lavoro aerobico.

Da segnalare il lavoro personalizzato in palestra per Romagnoli.

Angella rientrato, Adnan in permesso, Kums rientra in gruppo domani. Samir è tornato a Udine dopo l'operazione e ha iniziato le cure