Serie A, live dai campi - Ntcham out col Napoli. Cagliari, si rivede Ibarbo

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie A del 7 febbraio.

ATALANTA

17.45 - I nerazzurri, dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Cagliari, questo pomeriggio hanno ripreso ad allenarsi in vista della trasferta di Palermo. Mister Gasperini ha dovuto rinunciare a Dramé e Konko, che hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati. La squadra è stata sottoposta a differenti carichi di lavoro in base al minutaggio di domenica: palestra e tattica per chi è sceso in campo, palestra, lavoro atletico e partitella contro una formazione mista del settore giovanile per il resto del gruppo. Domani, sempre a Zingonia, allenamento alle 15.

BOLOGNA

16.15 - Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Milan, gara valida per il recupero della 18esima giornata di Serie A. Assente il portiere Mirante, che dovrà restare fermo per le prossime due settimane per una lesione di primo grado al gluteo destro.

Portieri: Da Costa, Ravaglia (34), Sarr.

Difensori: Gastaldello, Helander, Krafth, Maietta, Mbaye, Oikonomou, Torosidis.

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Nagy, Pulgar, Rizzo, Taider, Viviani.

Attaccanti: Destro, Di Francesco, Krejci, Petkovic, Sadiq, Verdi.

CAGLIARI

18.50 - Ripresa degli allenamenti per la squadra rossoblù questo pomeriggio ad Asseminello. La seduta di lavoro odierna si è aperta con il core training in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo per effettuare un lavoro aerobico, seguito da giochi di posizione. A chiudere la seduta, una partita a campo ridotto. Victor Ibarbo è in gruppo: il colombiano ha lavorato regolarmente con i compagni. Differenziato per Marco Sau (sovraccarico adduttore gamba sinistra), Marco Borriello (trauma contusivo ginocchio destro), Simone Padoin e Diego Farias per i rispettivi fastidi muscolari. Paolo Faragò prosegue il programma stabilito di lavoro verso il recupero. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.

18.25 - Seduta a porte aperte per il Genoa questo pomeriggio a Pegli. Archiviata la fase del riscaldamento, lo staff tecnico ha fatto eseguire una serie di addestramenti tecnici, con infarinature tattiche a rotazione, in quattro settori separati del terreno di gioco. In seguito ha preso corpo una lunghissima ripetizione di schemi, a squadre schierate, sotto le direttive di mister Juric. Ntcham non si è allenato a causa di un edema al bicipite femorale, evidenziato dagli accertamenti disposti dal dottor Gatto. Per la trasferta in casa del Napoli non potrà essere a disposizione, così come lo squalificato Izzo e il lungodegente Perin. Biraschi oggi ha lavorato ancora a parte. A partire dalla giornata di mercoledì le sessioni proseguiranno a porte chiuse, visto l’approssimarsi del match con il Napoli. La partenza per il ritiro in Campania è fissata giovedì pomeriggio con un volo charter dall’Aeroporto Colombo.

INTER

16.15 - Nella giornata odierna Marcelo Brozovic si è sottoposto a un esame radiografico al piede destro a seguito di un intervento subito nella gara di domenica contro la Juventus. La radiografia ha evidenziato una frattura della prima falange del quarto dito.

JUVENTUS

15.45 - Sono 22 i calciatori convocati dall'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in vista della sfida di domani contro il Crotone, recupero della 18esima giornata di Serie A. Assenti Marchisio e Chiellini, di seguito l'elenco completo.

Portieri - Buffon, Loria, Neto, Audero.

Difensori - Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Rugani, Lichtsteiner.

Centrocampisti - Pjanic, Khedira, Mattiello, Asamoah, Sturaro, Rincon.

Attaccanti - Cuadrado, Higuain, Mandzukic, Pjaca, Dybala.

MILAN

16.37 - Al termine dell'allenamento di rifinitura, il tecnico del Milan Vincenzo Montella ha reso noti i convocati in vista della sfida del Dall'Ara, in programma mercoledì alle 20.45. Non ce la fa Davide Calabria, laterale di difesa che non ha recuperato.

Portieri - Donnarumma, Plizzari, Storari.

Difensori - Abate, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata.

Centrocampisti - Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli.

Attaccanti - Bacca, Cutrone, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso.

Indisponibili: Calabria, De Sciglio, Bonaventura, Montolivo.

Squalificato: Sosa.

16.20 - La seduta di rifinitura è iniziata intorno alle 12, sul campo centrale. Nel corso della prima parte, la squadra ha svolto un riscaldamento con torello in due gruppi. A seguire si è lavorato dal punto di vista tattico (a tutto campo) sulla fase offensiva. Ha chiuso l'allenamento una partitella giocata su metà campo. Da segnalare che Davide Calabria ha effettuato un lavoro personalizzato, mentre Andrea Bertolacci non si è allenato con il gruppo.

NAPOLI

17.35 - Nel pomeriggio il gruppo ha svolto esercitazioni atletiche e successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Differenziato per Tonelli. Domani allenamento pomeridiano.

15.55 - Doppia seduta per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano la partita contro il Genoa di venerdì sera (20,45) per l'anticipo della 24esima giornata di serie A. Al mattino la squadra ha svolto attivazione e circuito di forza. Successivamente il gruppo dei difensori è stato impegnato sul campo 2 in un lavoro tecnico tattico specifica. Nel pomeriggio seconda seduta.

PALERMO

17.15 - E' iniziata oggi la marcia d'avvicinamento del Palermo al match di domenica pomeriggio contro l'Atalanta. I rosanero, al Tenente Onorato di Boccadifalco, hanno effettuato un riscaldamento tecnico fisico, possesso palla, un lavoro aerobico e - coloro che non sono stati impiegati contro il Crotone - hanno svolto una partita d'allenamento a tutto campo.

Durante Atalanta-Palermo del campionato Primavera, Simone Lo Faso ha rimediato una lesione di primo-secondo grado ai muscoli: retto femorale e vasto intermedio dell'arto inferiore sinistro. Sinisa Andelkovic, Carlos Embalo e Mato Jajalo hanno svolto un allenamento differenziato programmato. Andrea Fulignati e Slobodan Rajkovic si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti.

ROMA

15.40 - Come riferito dal sito ufficiale giallorosso, Mohamed Salah, appena tornato a Roma dalla Coppa d'Africa, è stato convocato da Luciano Spalletti per il match di stasera contro la Fiorentina. L'egiziano partirà dalla panchina.

SASSUOLO

18.35 - Dopo il giorno di riposo concesso da mister Di Francesco, il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio la preparazione allo Stadio Ricci svolgendo una seduta di allenamento composta da riscaldamento, lavoro atletico a secco, esercitazioni tecnico tattiche e diverse partitelle a tema su campo ridotto. Lavoro differenziato per Gregoire Defrel e Pol Lirola.

TORINO

UDINESE