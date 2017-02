Serie A, live dai campi - Paletta e Kucka squalificati per una giornata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie A dell'8 febbraio.

ATALANTA

16.15 - Continua la preparazione dei nerazzurri in vista della gara contro il Palermo, in programma allo stadio Renzo Barbera domenica alle 15. Mister Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma prevedeva esercizi di tecnica, tattica e partitella su campo ridotto. Dramé e Konko hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati, mentre Melegoni, alle prese con un problema al flessore, è stato sottoposto a terapia e lavoro in piscina.

BOLOGNA

CAGLIARI

CHIEVO

CROTONE

EMPOLI

FIORENTINA

GENOA

14.00 - Questi i convocati per la sfida contro il Napoli. 2 Edenilson, 3 Gentiletti, 4 Cofie, 8 Burdisso, 9 Simeone, 11 Palladino, 15 Hiljemark, 16 Beghetto, 17 Taarabt, 21 Orban, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Munoz, 27 Pandev, 30 Rigoni, 32 Morosini, 38 Zima, 44 Veloso, 51 Pinilla, 83 Rubinho, 93 Laxalt, 94 Cataldi, 99 Ninkovic.

INTER

11.00 L'Inter annuncia il ricorso contro le squalifiche di Mauro Icardi Perisic. Questo il comunicato. "F.C. Internazionale comunica che ha inoltrato ricorso contro le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati Mauro Icardi e Ivan Perisic".

JUVENTUS

13.00 - Questa mattina, seduta di scarico in palestra per chi è sceso in campo ieri in Calabria, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una sessione di allenamento incentrata sulla tecnica con il pallone.

LAZIO

MILAN

Squalificati entrambi per una gara Kucka e Paletta, espulsi nella sfida contro il Bologna per doppia ammonizione.

NAPOLI

PALERMO

PESCARA

ROMA

14.00 Federico Fazio, difensore, ha risposto ai tifosi tramite il sito ufficiale del club. "Il Villarreal? Difende bene, lo stadio è piccolo ma la gente è molto appassionata. L'italiano è più tattico. In Inghilterra è più fisico il calcio, per niente tattico, a me piace giocare con la palla. Per questo Italia e Spagna mi piacciono".

SAMPDORIA

SASSUOLO

TORINO

UDINESE

15.00 - Presente anche Giampiero Ventura all'allenamento pomeridiano dell'Udinese. Al Friuli si giocherà, l'11 marzo, Italia-Liechtenstein. "Direi che lo stadio è stata una piacevole sorpresa - ha detto il CT ai microfoni di Udinese TV - già l’anno scorso quando sono venuto per la prima volta. Mi complimento per le strutture interne e per la grande intuizione: non è solo il secondo stadio di proprietà in Italia ma una struttura straordinariamente efficace".