Should i stay or should i go, il ritornello in testa a Mchedlidze

© foto di Federico De Luca

La prossima estate uno degli uomini mercato dell'Empoli potrebbe essere Levan Mchedlidze, centravanti classe '90. Nonostante una stagione balorda, segnata da diversi problemi fisici il georgiano infatti a cavallo fra il 2016 e il 2017 è riuscito a mostrare tutto il proprio talento e la propria efficacia offensiva come mai gli era capitato nelle stagioni precedenti divise fra Palermo, due anni, e la Toscana, sette anni, tanto da battere il proprio record di gol in stagione. Il percorso sembrava segnato con Mchedlidze pronto a spiccare il volo, ma per l'ennesima volta nella sua carriera il fisico, la schiena questa volta, gli ha giocato un brutto scherzo tenendolo fuori per un mese e mezzo e facendogli perdere lo slancio.

Le prestazioni del calciatore però non sono state dimenticate dagli osservatori, e in attesa di un finale di stagione che potrebbe vederlo nuovamente da protagonista – come sia lui sia l'Empoli sperano –, diversi club di Premier League potrebbero nuovamente farlo seguire da vicino in vista della prossima stagione quando potrebbe avvenire il divorzio da quella che ormai è la sua seconda casa. Con un contratto in scadenza nel 2018 e una valutazione intorno ai 2 milioni di euro l'affare per i club inglesi non sarebbe così complicato. Should i stay or should i go (Dovrei restare o dovrei andare) cantavano i Clash quasi un decennio prima che Mchedlidze nascesse, un ritornello che in questi mesi prima del mercato risuonerà nella testa del georgiano alle prese con un dilemma sul proprio futuro da risolvere.