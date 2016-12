Simeone e una riduzione di contratto che non ammette repliche

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Pablo Simeone, qualche giorno fa, ha spiegato che il suo futuro potrebbe, alla fine, essere ancora l'Atletico Madrid. D'altro canto ogni settimana, più o meno a cadenza regolare, qualcuno chiede notizie sul suo prossimo futuro, soprattutto con la sua liaison con un'Inter che, almeno per ora, pare abbia trovato un condottiero. Certo, il nome non è propriamente quello altisonante, che fa la differenza, ma Pioli sta facendo un ottimo lavoro finora e la sua bravura di normalizzatore ben si sposa con un contratto, quello del Cholo, in scadenza nel 2018.

Anche i tempi collimano: se Pioli facesse maluccio, senza centrare gli obiettivi anzi fallendoli in pieno, l'Inter e la proprietà si troverebbero di fronte alla scelta di dover puntare un allenatore di nome e di carisma. Invece così Simeone è pronto per arrivare alla scadenza, a giugno 2018, con sì la possibilità che Pioli vinca lo Scudetto - difficile, ma non impossibile con grandissimi innesti e una buona stagione - ma la probabilità, alta, che il rapporto si concluda serenamente dopo diciotto mesi di risultati onesti. Insomma, Simeone gioca con le tre carte aspettando il 2018. Vincendo, intanto, dei premi. E magari concorrendo fino in fondo, ancora una volta, per la Champions League.