Skorupski: "Se la Roma comprerà Szczesny non tornerò. Toro? Mi piace"

© foto di Federico De Luca

Lukasz Skorupski vuole giocare. Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Sportowefakty, il portiere attualmente all'Empoli ma di proprietà della Roma ha tratteggiato le sue idee per il futuro: "Se il club giallorosso comprerà Szczesny allora il mio futuro non sarà a Roma e prenderò un'altra direzione. Voglio giocare, crescere e non tornare in panchina. Per cui andrei in un club che mi darebbe più possibilità di giocare della Roma. Per Szczesny è il momento di forma più alto", ha detto Skorupski che prosegue sull'ipotesi Torino. "In Italia è un club molto rispettabile. Una buona squadra. Ogni anno cresce e vuole giocare in Europa. Ha ambizione. Non mi dispiacerebbe giocare lì".