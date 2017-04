© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riporta Premium Sport, Paulo Sousa si sarebbe 'autocandidato' per la panchina dell'Inter. Un nome che però non convincerebbe il club nerazzurro, con osservatori dell'Inter che domani saranno a Montecarlo per visionare da vicino l'operato di Leonardo Jardim, allenatore del Monaco. Il tecnico portoghese è nell'orbita di Kia Joorabchian e pian piano sta prendendo sempre più quota per sostituire Stefano Pioli, per il quale può non bastare il sesto posto. Jardim ha il merito di aver portato in passato Sporting Lisbona e Monaco in Champions League dopo diverse stagioni di assenza.