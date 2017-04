Spalletti: "Ho provato a modificare il passato senza riuscirci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Roma TV il tecnico della Roma Luciano Spalletti ha commentato l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia subita controla Lazio: “La partita? Siamo entrati con il piglio giusto, ci sono stati due-tre episodi in area di rigore avversaria in cui avremmo dovuto essere più pronti. Nel tentativo di forzare bisognava mantenere l’equilibrio. Il primo comandamento di oggi era non prendere gol. Alla loro prima occasione abbiamo preso gol ed è diventato ancora più difficile. Buona la prima mezz’ora? Sì però poi cominci a perdere metri e poi prendi le ripartenze. Come sta la squadra? Il contraccolpo può esserci. Stasera sei distrutto. Siamo andati a salutare la Curva perché era importante, poi però quando non hai nulla in mano ti dispiace. Poi però bisogna guardare in faccia la realtà e fare un bilancio dei 18 mesi. Ci può stare di perdere una partita. Contro il Lione e la Lazio abbiamo perso uno scontro su due. A volte bisognerebbe solo cambiare qualche episodio. I numeri per valutare la squadra sono lì. Un po’ di numeri positivi somigliano a un lavoro fatto. Domani ci racconteremo la verità. Io ho provato a modificare il passato senza riuscirci, sul futuro qualcosa ho fatto. Quando ho tentato di modificare il passato ho sempre perso. Più rimpianti per il derby di andata o per quello di stasera? La valutazione è nell’insieme. Preferisco una squadra che non va a rischiare di fare l’1-1 ma che non prende il 2-0 nell’andata. I giocatori però vengono attratti dalla partita. Non è facile per un calciatore rimanere in equilibrio e rendersi conto di determinate situazioni. Avendo l’imposizione di ribaltare il risultato è un problema e ogni tanto succede di perdere gli equilibri”.