Spinazzola: "Legato all'Atalanta fino al 2018. Juve non è nella mia testa"

Lunga intervista concessa a a margine di un evento organizzato dai tifosi nerazzurri da Leonardo Spinazzola, laterale attualmente all'Atalanta ma di proprietà della Juventus che ha parlato della sua stagione: "Gasperini è un maestro per me - ha detto a Sky - lo ringrazierò a vita. Il nostro momento più che positivo mi consente di far emergere con naturalezza le mie qualità ma non dimentico nemmeno il lavoro fatto con Pierpaolo Bisoli, che a Perugia la scorsa stagione ha lavorato molto sulla mia crescita anche a livello mentale. E a Bergamo, infatti, sono venuto con un’altra testa. Sassuolo?

Sabato affrontiamo una buonissima squadra, simile a noi per certi aspetti: hanno giocatori giovani e bravi tecnicamente. Ma dobbiamo pensare solo a noi stessi perché se daremo tutto, la vittoria non ci sfuggirà. Gli avversari non hanno nessun obiettivo da raggiungere, ma non è per forza un vantaggio. Ripeto, tutto dipende da noi e le motivazioni che abbiamo sono importanti. L’Europa non è così vicina: lottiamo con grandi squadre come Inter e Milan e pensiamo a dare il massimo giornata dopo giornata".

Successivamente, Spinazzola ha parlato del suo futuro: "Ora penso solo all’Atalanta, a cui sono legato da un altro anno di contratto. Nella mia testa non c’è la Juve".