Sportitalia, Criscitiello: "I retroscena del summit Juve-Ascoli per Orsolini"

© foto di Federico Gaetano

Giornata potenzialmente decisiva per il trasferimento di Orsolini dall'Ascoli alla Juventus, questi i retroscena dell'incontro svelati su Sportitalia da Michele Criscitiello: "Secondo quanto mi risulta il terzo incontro in meno di 7 giorni tra le parti è durato circa 80 minuti. L'offerta della Juventus è arrivata a 4,5 milioni di euro di base più bonus per il cartellino del ragazzo, a fronte di una richiesta da parte di Giaretta, Cardinaletti e dell'Ascoli che si attesta a 6 milioni di euro. Quindi al momento l'accordo non è ancora arrivato. La Juve era partita da un'offerta di 2,5 milioni e si è arrivati al punto che vi stiamo raccontando, anche a fronte di offerte superiori come quelle di Atalanta e Napoli che allo stato attuale delle cose sfiorano i 5 milioni. La chiusura dell'affare dovrebbe quindi arrivare nelle prossime 48 ore con la definitiva fumata bianca, domani è previsto un nuovo contatto telefonico. Restano confermate le condizioni temporali del trasferimento, con Orsolini che resterà ad Ascoli sino a giugno prima di trasferirsi a Torino".