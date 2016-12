Sprint di fine anno: trattative sottotraccia pronte a deflagrare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le visite mediche svolte da Rincon per la Juventus, aprono la strada allo sprint di fine anno che predispone alla sessione di mercato imminente. I bianconeri, per esempio, dovranno gestire la situazione legata ad Evra: l’esperienza del francese a Torino potrebbe essere agli sgoccioli, e le lamentele del suo agente vanno nella direzione di un addio senza troppi rimpianti. Il vero intrigo è allora legato al centrocampista della Fiorentina Milan Badelj: il croato è in scadenza a fine giugno, ma nonostante ciò i viola hanno stilato una valutazione superiore ai 10 milioni di euro per un suo potenziale addio nell’immediato. Un prezzo che spaventa e che ha allontanato le pretendenti più agguerrite, almeno per il momento. Incassato il “no” del Sassuolo per Pellegrini, la Roma si concentra invece su Defrel. Il francese resta un obiettivo tangibile e concreto per rafforzare un reparto d’attacco che sarà orfano di Salah, e la missione potrebbe non essere impossibile.

In casa Inter è sempre in piedi il cambio di brasiliano sulla linea mediana. Felipe Melo ed il Palmeiras hanno concluso positivamente le rispettive valutazioni: manca l’ok nerazzurro per la rescissione del contratto con l’ex Galatasaray. Il Milan è attivo su due fronti: quello legato al rinnovo di Romagnoli, ormai impostato sino al 2022 ed in attesa dell’ok da parte dei nuovi acquirenti, e quello delle cessioni. Per Luiz Adriano la trattativa con lo Spartak procede a vele spiegate, mentre sono oggetto di valutazione i primi interessamenti pervenuti in via Aldo Rossi per Mbaye Niang. Chiude la fila il Torino: Mihajlovic vuole un nuovo esterno, e la soluzione più plausibile è quella legata ad Iturbe. Il romanista sembra ormai indirizzato ad un’occasione di rilancio in maglia granata.