Strategia Dybala: così Allegri lancia Pjaca tra i big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scintille di futuro ma ancora nessun fuoco vivo che arde. La Juventus e Massimiliano Allegri, con Marko Pjaca, stanno utilizzando una strategia alla Dybala. Ricordate quando il tecnico veniva accusato per schierare poco in campo la Joya? Il tempo gli ha dato ragione. Acciuga ha voluto crescere a piccoli passi l'argentino e, una volta ritenuto pronto, lo ha lanciato in pianta stabile in prima squadra. Ora è il turno di Pjaca che contro il Crotone ha la prima, vera, grande opportunità. Giocherà dall'inizio domani, dopo i 94 minuti di fiammate e genio messi in mostra finora. Sprazzi, però, poc'altro, perché Allegri e la Juventus non hanno avuto dubbi. Il talento è da preservare e da crescere a piccole dosi. Come fatto, in fondo, con Dybala nei primissimi mesi juventini.