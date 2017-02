© foto di Federico De Luca

Sta trascinando l'Uruguay nel Sudamericano Under 20 e, viste le sue ultime giocate, è finito nel mirino di un club di Serie A. Il soggetto in questione è Facundo Waller, centrocampista classe '97 di proprietà del Club Plaza Colonia. Secondo Sky, il Cagliari sta provando a piazzare il colpo per la prossima estate.