Suning ha deciso: l'Inter del domani sarà a benzina verde

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfoltire la rosa di 29 elementi, aggiungere una pedina a centrocampo, pianificare le strategie del mercato estivo. Sono questi i temi affrontati da Piero Ausilio e Stefano Pioli nell’incontro a Nanchino con i vertici di Suning. Un blitz servito per gettare le basi dell’imminente finestra di trattative (Felipe Melo verso il Palmeiras; Kondogbia partirebbe solo in prestito per evitare minusvalenze), fare chiarezza sulle necessità della mediana (Suning si è presa qualche ora di riflessione per studiare i pro e i contro di diversi profili da Lucas Leiva a Badelj, raggiungibile solo intavolando con la Fiorentina una doppia trattativa con Jovetic) e organizzare il mercato estivo. Che, secondo le ultime indicazioni, sarà all’insegna dei giovani e italiani: Bernardeschi, Berardi e Gagliardini i nomi sul tavolo. Lo riporta il Corriere della Sera