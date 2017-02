Superlega, il Real Madrid vuole forzare: dentro 4 italiane

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Real Madrid e Barcellona vogliono una Superlega Europea. I due club spagnoli sono pronti a chiedere alla UEFA la realizzazione di una competizione fra le grandi società continentali: il gol fantasma non dato al Barcellona contro il Betis, così come il rinvio della gara tra Real Madrid e Celta Vigo per maltempo, hanno aumentato ancora di più la voglia di forzare la mano. L'idea è quella di creare una lega come l'Eurolega di basket, dimodoché ci sia un grande girone in una sorta di tutti contro tutti. In questo senso le italiane in lizza sarebbero Juventus, Inter, Milan e Napoli, con esclusione delle romane. Sarebbe però di difficile realizzazione per i calendari molto fitti.