Taarabt: "Al Milan è stata un'esperienza bellissima, ora mi ripeto al Genoa"

© foto di Andrea Piras

Adel Taarabt, nuovo arrivo in casa Genoa, ha ricordato oggi la sua esperienza al Milan in conferenza stampa: "Al Milan è stata un'esperienza bellissima con un allenatore che parlava molto con me, dicendomi cosa dovevo fare in campo e nella vita. Adesso voglio fare la stessa cosa qui al Genoa perché il mister è una persona vera, dice la verità, e mi dice che se lo ascolto troverò la mia forma"