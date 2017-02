Taarabt scaccia via i dubbi. Può essere lui la nuova luce del Genoa

© foto di Federico De Luca 2017

Fra le più belle sorprese arrivate nel mercato di gennaio c'è senza ombra di dubbio Adel Taarabt. Sbarcato a Pegli dopo un anno e mezzo di panchina al Benfica, sulla sua condizione erano presenti tantissimi dubbi. Tutti scomparsi nel giro di poco, visto che al marocchino sono bastate due partite per far tornare alla mente i bei ricordi dei mesi al Milan. Contro la Fiorentina è entrato sul 2 a 0 per i viola e ha cambiato, con la collaborazione di Simeone, la storia del match. Dal suo tiro-cross infatti è nata la rete del pareggio di Hiljemark. Ieri, nella sfortunata partita contro il Sassuolo, Taarabt è nuovamente entrato a gara in corso e ha portato subito qualità e quella spinta offensiva che era mancata fino a quel momento. Insomma, nonostante il pessimo momento del Grifone, la verve di Taarabt fa ben sperare per il futuro.