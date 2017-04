Talento, leader, tuttofare, capitano: la Lazio punta Klaassen, numero 10 Ajax

Talento, leader, tuttofare, capitano. In poche parole, Davy Klaassen. Numero 10 e trascinatore assoluto dell'Ajax, il nazionale olandese sta portando la squadra di Peter Bosz (età media di circa 21 anni) alle semifinali di Europa League grazie alla doppietta realizzata all''Amsterdam Arena' nell'andata dei quarti di finale contro lo Schalke 04, senza dimenticare un torneo, l'Eredivisie, in cui i Lancieri stanno duellando punto a punto con il Feyenoord. Tutto questo con il decisivo contributo del classe '93 di Hilversum.

Lo score stagionale è infatti di primissimo livello: 30 presenze e 13 reti in campionato (10 assist) e 9 presenze nella ex Coppa UEFA, impreziosite da 2 reti e altrettanti assist. Un rendimento importantissimo, con tante qualità mostrate con continuità. Soprattutto un grande carattere. E ciò non è passato inosservato a parecchie squadre, che lo hanno seguito e lo stanno osservando tuttora, pronte a presentarsi ad Amsterdam con un'offerta sì importante, ma non ancora incredibile.

Tra queste anche la Lazio di Cladio Lotito, che secondo vari rumors avrebbe già ottenuto il sì del diretto interessato (si parla ovviamente anche di Bundesliga e Premier League). Richiesta degli olandesi: almeno 15 milioni di euro per un giocatore legato ai biancorossi da un contratto valevole fino al 30 giugno 2019.

A Roma dovranno però fare presto, molto presto. Perché questo rush finale di 2016-2017 potrebbe incrementare (e di molto) l'attuale valore. Talento, leader, tuttofare, capitano. In poche parole, Davy Klaassen.