Tesoro Sampdoria. Quanti talenti pronti a esplodere alla corte di Giampaolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria è, senza dubbio, una delle formazioni della Serie A con maggior potenziale. Con un futuro garantito. Tra i pali ci son due giocatori d'esperienza come Viviano e Puggioni, è vero, ma a negli altri reparti ci son giovani che stanno per adesso esprimendo solo parte del proprio potenziale. In casa Doria c'è un vero e proprio tesoro, a partire dal centrocampista Lucas Torreira, passando dai suoi tre compagni di reparto, Dennis Praet, Karol Linetty e Bruno Fernandes. Luis Muriel, in attacco, è la gemma certamente più preziosa, che d'estate il Doria valuterà 25 milioni di euro ma non vanno dimenticati il nuovo arrivato Bartosz Bereszynski, che subito ha ben impressionato con la nuova maglia, Filip Djuricic e quello che sarà l'attaccante del dopo Muriel e del dopo Quagliarella. Patrick Schick. E' un anno di crescita, netta, per i blucerchiati, e per una vittoria col Milan che è arrivata, ci saranno altrettanti inciampi. Però il tesoro è già in casa. E le potenzialità per salire di livello, e altrettanto far cassa, ci sono tutte.