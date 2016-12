Tevez, 38 milioni di motivi per lasciare l'amore della propria vita

Sarebbe ingiusto catalogare Carlos Tevez come il classico mercenario, quello che cambia casacca ogni anno per motivi economici. Perché non è sempre stato così, d'altro canto, visto che per due volte si è abbassato lo stipendio (o quasi). Nel passaggio dal Manchester City alla Juventus non ha certo guadagnato soldi in più, poiché il pur ricco stipendio - 5,5 milioni di euro - garantito dai bianconeri non arrivava a coprire quello percepito all'Etihad. Di più, nel passaggio al Boca Juniors, in una flessione quasi normale per un calciatore di movimento oltre i 30 anni, il guadagno si era praticamente dimezzato. Certo, anche il potere di acquisto è differente, dall'Italia all'Argentina, ma non è tale da giustificare un tale crollo del bonifico mensile.

Il primo giorno del ritorno al Boca Carlos Tevez diceva che non c'era una valutazione, in soldi, per lasciare la propria città. Un qualcosa di romantico, una similitudine con Cristiano Lucarelli, rimasto a Livorno invece di accettare il famoso miliardo di qualche tempo fa. E, come il centravanti labronico, non chiude però la carriera alla Bombonera. "L'esilio" cinese è di quelli dorati, ma i 38 milioni di euro al giorno, oltre 700 mila a settimana, rappresentano un ottimo motivo per sistemare le prossime quattro, cinque, dieci generazioni, con relativi figli. Certo, lasciare l'amore della propria vita non è semplice, quasi inestimabile. Dall'altra parte Tevez, fra due anni, ne avrà solamente quasi trentacinque...