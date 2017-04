Thiam, a Empoli per tornare in vetrina. Juve permettendo

© foto di Federico Gaetano

L'Empoli per rilanciarsi, con la Juventus sempre lì a tenerlo sotto controllo. Cresciuto nelle giovanili di Inter e Sassulo, dal 2013 al 2015 Mame Thiam si mette in mostra con la maglia del Lanciano, meritandosi la chiamata della Juventus. Che però non lo tiene in rosa, ma lo manda in prestito: l'anno scorso allo Zulte Waregem fa abbastanza bene, 9 gol in 27 presenze. Quest'anno l'attaccante senegalese classe '92 inizia col PAOK, dove però non trova grande fortuna; a gennaio torna in Italia, all'Empoli, dove Martusciello lo schiera spesso e volentieri titolare. Forza fisica e velocità le sue caratteristiche, per i toscani è il grimaldello che scardina le difese avversarie. E per l'estate già diverse squadre sono interessate, Juve permettendo.