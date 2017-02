Tianjin, Cannavaro: "Juve-Inter? Le polemiche sono normali dopo il passato"

Fonte: Pisa - Dall'inviato allo stadio 'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani': Raimondo De Magistris

Presente in conferenza stampa al termine della sfida persa per 3-2 contro il Pisa di Ivan Gennaro Gattuso, l'allenatore del Tianjin Quanjian Fabio Cannavaro ha parlato anche delle polemiche nate dopo il ko dell'Inter in casa della Juventus: "Le polemiche sono normali per quello che è successo in passato. Indipendentemente dal finale, ho visto una partita tosta e giocata a buoni ritmi. La Juventus dà la sensazione di non saper giocare bene, ma crea sempre parecchie palle-gol".