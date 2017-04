Tielemans, non solo Inter: le armi del Monaco per cercare la beffa

© foto di Gaetano Mocciaro

La missione degli osservatori dell'Inter nei confronti di Youri Tielemans è certamente interessante rapportando la valutazione e la qualità del baby fuoriclasse dell'Anderlecht. Ad ogni modo la posizione dei milanesi non sembra essere quella principale, almeno per il momento, nella corsa al classe 1997. Ad insidiare le velleità del gruppo Suning è infatti l'offensiva da 30 milioni che il Monaco ha programmato con qualche settimana di anticipo. Una tempistica che, unita alle incertezze rispetto a chi e come andrà a condurre nelle scelte la prossima campagna acquisti dell'Inter, pone proprio il club del principato in una posizione di parziale privilegio. Presto per sentenze definitive, ma la storia va certamente seguita con grande attenzione.