Tira e molla alla fine. ADL accontenta Insigne: a breve la firma sul rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La miglior stagione di sempre, almeno in termini realizzativi. Lorenzo Insigne ha già segnato quattordici reti in campionato, con le prossime sei gare per implementare il suo bottino e confermarsi il calciatore italiano più in forma. Spinto anche da quel rinnovo cercato ormai da un anno e che a breve diventerà, finalmente, realtà. Perché i dissidi tra Aurelio De Laurentiis e l'entourage del Magnifico sono stati messi alle spalle, i recenti incontri tra le parti sono stati finalmente produttivi e nel giro dei prossimi giorni dovrebbe finalmente arrivare la firma sull'accordo che vedrà Insigne legato al Napoli fino al giugno 2022. Per un ingaggio che andrà a toccare i 4,5 milioni di euro a stagione, mentre i diritti di immagine resteranno interamente nelle mani della società partenopea. Così l'ex Pescara diventerà una bandiera del Napoli almeno per i prossimi cinque anni, con la fascia di capitano che è destinata a finire stabilmente sul suo braccio per il dopo Hamsik. Intanto Insigne si diverte e fa divertire sulla corsia mancina dell'attacco di Maurizio Sarri, complice - forse - la mancata concorrenza di Dries Mertens che s'è spostato al centro per sostituire Arkadiusz Milik fino a diventare titolare inamovibile. Per la gioia dei tifosi azzurri, che hanno visto letteralmente esplodere i due beniamini del San Paolo. Intanto Insigne è pronto a rinnovare, poi sarà il turno del nazionale belga.