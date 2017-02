TMW - Ag. De Boer: "Troppi giocatori all'Inter, in estate aveva in mente altro"

Nel corso dell'intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb, Guido Albers, agente di Frank de Boer, ha parlato del futuro del proprio assistito, tornando anche sulla breve esperienza sulla panchina dell'Inter.

Non è infatti mancata una chiosa sul mercato estivo: "Frank aveva in mente un certo tipo di squadra, la rosa era troppo numerosa e in estate sarebbero servite delle cessioni. Questo non è stato fatto, poi alcuni dei giocatori in esubero sono andati via dopo il suo addio. E penso, per esempio, a Felipe Melo".