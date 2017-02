Fonte: di Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È confermato per domani giovedì 9 febbraio il Cda Milan, su richiesta Fininvest, per la convocazione dell’assemblea dei soci per la vendita della società. Assemblea che sarà indetta il 1 marzo in prima convocazione e il 3 marzo in seconda convocazione.