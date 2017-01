TMW - Fathi e il Torino, Carlao blocca l'arrivo immediato: gli scenari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ormai da giorni vi stiamo raccontando la trattativa per l'arrivo al Torino di Mostafa Fathi giovane esterno dello Zamalek che tanto sta facendo parlare di sé in Egitto. Il granata ha iniziato a sondare il terreno per il giocatore negli ultimi giorni del 2016 e la settimana scorsa la trattativa è entrata nel vivo, fino all'accordo, trovato nella giornata di ieri. Viaggio in Egitto per chiudere la trattativa, ma l'arrivo in granata di Carlao ha complicato i piani dei due club, visto che il brasiliano, essendo extracomunitario (anche se ha già avviato per prendere il passaporto comunitario), ha occupato la seconda slot del Torino per questa stagione e di conseguenza Fathi non potrà arrivare a gennaio. A questo punto gli scenari sono due: il primo vedrebbe il club granata aspettare fino a giugno prima di tesserare il giocatore, lasciandolo in Egitto fino al termine della stagione, mentre nella seconda ipotesi il giocatore potrebbe essere girato in prestito a un altro club di Serie A o all'estero. Soluzioni che a partire da oggi verranno prese in considerazione dal Torino per non perdere Fathi e averlo a disposizione in vista della prossima stagione, con il presidente dello Zamalek Mortada Mansour che nelle ultime ore ha confermato la buona riuscita della trattativa ai media egiziani.