TMW - Fiorentina, Corvino: "Stagione intensa, lottiamo su tutti i fronti"

Fonte: Dall'inviato, Lorenzo Di Benedetto

A margine del brindisi di Natale, il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina Pantaleo Corvino s'è brevemente soffermato sul momento della squadra viola: "Siamo dispiaciuti per qualche risultato non positivo - ha detto Corvino -, ma la nostra stagione resta comunque molto intensa perché da gennaio avremo ancora tanti impegni su tutti i fronti. L'appello è ancora una volta all'unità tra tutte le componenti perché la squadra sia supportata anche nei momenti più difficili. L'obiettivo è continuare ancora a crescere e a far bene".