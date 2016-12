TMW - Le ultime da Doha: i dubbi di Allegri e le certezze di Montella

Fonte: inviato a Doha (Qatar)

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il countdown è finito, la clessidra sta per esaurire anche i suoi ultimi granuli. È il giorno della Supercoppa TIM, a Doha, tra Juventus e Milan con le due squadre più titolate d’Italia che si contenderanno il primo trofeo della stagione. Stati d’animo opposti, ma con più di una similitudine nelle due compagini, con la voglia di alzare nel cielo del Qatar una coppa che darebbe un sapore diverso al Natale e al prosieguo della stagione delle formazioni di Allegri e Montella. Esattamente come gli stati d’animo, anche i due allenatori sono agli antipodi per quel che concerne le certezze e i dubbi relativi alla formazione iniziale del match.

QUI JUVE - La notte avrà portato consiglio ad Allegri che, nelle prossime ore, dovrà sciogliere i suoi dubbi. Il primo è quello relativo a Lichsteiner: se lo svizzero dovesse farcela, allora il conte Max varerebbe il 4-3-1-2, ma anche in questa circostanza i dubbi riguarderebbero quella maglia da fantasista/uomo con licenza di svariare. A contendersela sono Pjanic e Dybala e, tutt’ora, è ancora difficile dire chi la spunterà tra i due, anche perché Allegri ha fatto capire in conferenza che uno tra il bosniaco e l’ex Palermo si accomoderà in panchina. Higuain è certo del posto, Mandzukic attende, ma non è nemmeno da escludere un tridente pesante con i due argentini ed il croato in campo, con Pjanic clamorosamente in panchina.

QUI MILAN - Discorso diametralmente opposto per Vincenzo Montella che ha già deciso gli undici che andranno in campo. In porta ci sarà Gigio Donnarumma mentre la linea a quattro difensiva sarà composta da Abate, Paletta, Romagnoli e De Sciglio. In mezzo al campo torna Locatelli in cabina di regia con Kucka e Bertolacci ai suoi lati. In attacco ci sarà il ritorno di Carlos Bacca dal primo minuto, mentre Suso e Bonaventura saranno le due ali chiamate ad esercitare un doppio compito: copertura in fase di non possesso, armi letali con il pallone tra i piedi.

Queste le probabili formazioni di Juventus-Milan:

JUVEN TUS (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Sturaro, Marchisio, Khedira; Dybala; Higuain, Mandzukic. All.: Allegri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. All.: Montella

Arbitro: Damato

Assistenti: Di Fiore-Giallatini

IV Ufficiale: Barbirati

Addizionale 1: Valeri

Addizionale 2: Russo