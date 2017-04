TMW News - Juve, caccia al gol col Barça. Inter, tutti i nomi per la panchina

Vigilia della grande sfida Barcellona-Juventus: nel TMW News di oggi si analizzano il match e il possibile atteggiamento dei bianconeri. Spazio anche al rinnovo di contratto praticamente fatto da Insigne col Napoli e alla panchina del futuro dell'Inter. In ribasso Pioli, sono molti i nomi accostati ai nerazzurri: ne parliamo con l'ex interista Antonio Paganin in collegamento telefonico. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.